Уральская Ночь музыки 2021 пройдет в непривычном формате

В 2020 году фестиваль тоже прошел осенью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральская Ночь музыки в 2021 году пройдет осенью в закрытых помещениях. Точное время и места проведения концертов пока не известны, все зависит от эпидемиологической ситуации в Екатеринбурге и Свердловской области. Об этом сообщила министра культуры региона Светлана Учайкина.

Ключевой для вынесения окончательного решения по времени и формату проведения фестиваля Ural Music Night станет неделя с 13 по 19 сентября, когда будет понятно тенденция по заболеваемости коронавирусом.

- Мы встречались с директором фестиваля Евгением Горенбургом и договорились и с ним, что фестиваль обязательно проведем. В связи с переносом на более позднее время будет изменен формат мероприятий, которые проведут в закрытых помещениях, - рассказывает Светлана Учайкина.

Также число участников Ural Music Night будет ограничено, так как придется значительно сократить количество площадок музыкального фестиваля.