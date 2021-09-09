Уральские «Оленьи ручьи» вошли в тройку уникальных природных парков России

В «Оленьих ручьях» расположены шесть природных пещер Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Оленьи ручьи» в Свердловской области вошли в тройку лучших национальных парков России. Рейтинг составил маркетплейс для автодорожных поездок BlaBlaCar.

- «Оленьи ручьи» – это удивительное место, где сочетаются красоты широкой тайги и бескрайней лесостепи, - говорится в сообщении.

В парке можно прогуляться по еловому и пихтовому лесу на западных склонах Бардымского хребта. Вдоль долины реки Серги и до самых Нижних Серег располагаются реликтовые степи и разные виды редких растений.

Также в парке обитают дикие животные. Посетители могут встретить стаю кабанов или косуль. Кроме того, в «Оленьих ручьях» расположены шесть природных пещер.

Первое место рейтинга занял Валдайский национальный парк. За ним следует Самарская Лука. На четвертой строчке находится Сайлюгемский национальный парк на Алтае. Пятерку замыкает Зюраткуль в Челябинской области.

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