Выбросы на заводах Нижнего Тагила увеличились в 2020 году

При этом есть и те предприятия, которые сократили загрязнения
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В 2020 году на четырех предприятиях Нижнего Тагила выбросы в атмосферный воздух увеличились в общей сложности на 4,4 тысячи тонн. Об этом сообщает TagilCity.ru со ссылкой на доклад Министерства экологии и природопользования.
Сильнее всего выбросы увеличились у муниципального «Тагилэнерго» — на 22,2% ил на 0,1 тысячи тонны. Причиной загрязнения стало увеличение котельных. На 13,1% (0,9 тысячи тонны) выросли выброса на Уралвагонзаводе. Это связано с увеличением использования природного газа.
Также ухудшилась ситуация с загрязнением атмосферного воздуха на Высокогорском горно-обогатительном комбинате. Там показатели выросли на 8,5% или на 3,2 тысячи тонн. Четверку замыкает Тагилспецтранс, где выбросы увеличились на 5,3% (0,2 тысячи тонн).
При этом есть и те предприятия, которые сократили загрязнения в 2020 году. Среди них ЕВРАЗ НТМК, Нижнетагильские тепловые сети и химический завод «Планта».
Нижний Тагил входит в федеральную программу «Чистый воздух». По ней к 2024 году объем выбросов должен снизиться на 20%. Однако с 2018 по 2020 годы, по данным Росгидромета, качество воздуха в Нижнем Тагиле только ухудшалось.
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