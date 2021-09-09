В Екатеринбурге вынесли приговор лже-газовикам, укравшим у пенсионеров больше 1,4 миллиона

Злоумышленники обманули 23 пенсионеров в разных городах региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор четырем местным жителям, которые представляясь газовиками украли у 23 пенсионеров деньги на общую сумму больше 1,4 миллионов рублей. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в краже, мошенничестве и грабеже, совершенными организованной группой.

- В период с января 2018 года по февраль 2020 года осужденные, используя данные подконтрольных юридических лиц, путем введения пожилых граждан в заблуждение о необходимости покупки и установки детекторов утечки газа, похищали их денежные средства, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Так, 28 августа 2018 года злоумышленники, предлагая установку газового оборудования, зашли в квартиру пожилой женщины в Каменске - Уральском. Пока один из них отвлек внимание женщины, второй достал из сумки кошелек и похитил из нее 155 тысяч рублей.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Еще один случай произошел в январе 2019 года. Представившись сотрудниками организации по обслуживанию газового оборудования, злоумышленники похитили 250 тысяч рублей у женщины, пустившей их в свою квартиру на Блюхера в Екатеринбурге.

- Задержали злоумышленников весной 2020 года оперативники ГУ МВД России по Свердловской области и отдела полиции № 7. Расследование уголовного дела осуществляли следователи УМВД России по Екатеринбургу, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Верх-Исетский районный суд назначил злоумышленникам наказание на срок от 6 до 11 лет лишения свободы. Двое из них будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, один - в исправительной колонии строгого режима, четвертый - в исправительной колонии особого режима.