В Тавде от COVID-19 умерла вице-мэр города: не успела поставить вакцину

Прощание с Людмилой Георгиевной пройдет 9 сентября. Фото: страница Виктора Лачимова во "Вконтакте"

В Тавде от коронавируса скончалась заместитель главы округа по вопросам соцполитики Людмила Склярова. Это произошло 8 сентября. О трагической новости на своей странице во «Вконтакте» сообщил бывший глава Тавдинского городского округа Виктор Лачимов.

- В возрасте 64-лет от коронавирусной инфекции скончалась Склярова Людмила Георгиевна. За годы ее трудовой деятельности, при ее непосредственном участии произошли значительные изменения в социальной сфере Тавдинского городского округа, - отметил экс-чиновник.

Он рассказал, что благодаря опыту и знаниям Людмила Склярова пользовалась большим уважением среди тавдинцев. С 1993 по 2007 год она работала директором школы № 11, а в 2007 году стала директором Тавдинского детского дома.

Людмила Склярова на протяжении 21 года была депутатом Думы Тавдинского городского округа. В 2017 году ее назначили на должность заместителя главы администрации округа по вопросам социальной политики.

- Выражаю искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Людмилу Георгиевну. Светлая память о ней сохранится в наших сердцах навсегда, - написал Виктор Лачимов.

Бывший глава города добавил, что Людмила Георгиевна не успела поставить прививку от коронавируса в связи с медицинскими противопоказаниями. Виктор Лачимов призвал всех тавдинцев поставить прививки от COVID-19, чтобы беречь себя и своих близких.

В администрации Тавдинского ГО сообщили, что прощание с Людмилой Скляровой состоится 9 сентября 2021 года в храме на улице Павлика Морозова. Церемония прощания начнется в 12:00.

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