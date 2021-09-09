В Пионерском сгорела иномарка

Автомобиль тушили пять человек личного состава МЧС Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Пионерском, на парковке по улице Июльской утром, 9 сентября сгорел Ford Focus. Огонь распространился на площади 12 квадратных метров и повредил два припаркованных рядом автомобиля - Suzuki SX4 и Daewoo Matiz.

- В 06:52 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 5 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь пожарные локализовали спустя восемь минут после начала возгорания. Еще через две - ликвидировали открытое горение. После этого пожарным понадобилось еще 50 минут, чтобы пролить и разобрать сгоревшие конструкции.

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