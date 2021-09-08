Несколько улиц появилось в Нижнем Тагиле Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле появились девять новых улиц после утверждения проектов планировки и межевания жилого района «Южный». Постановление об этом подписал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Новые улицы появились в городском поселке Зональный, им присвоены названия Испытателей, Танкистов, Мирная, Защитников, Шмакова, Дерябина, Пологова, Епимахова и Фарберова. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

До этого в середине июля 2021 года новая улица в Нижнем Тагиле появилась в этом же районе. Ей присвоили имя ведущего конструктора «Уралвагонзавода» Мефодия Веремьева.

Накануне стало известно, что подрядчик не сможет вовремя сдать мост на улице Циолковского, который в городе капитально ремонтируют с начала мая 2021 года.