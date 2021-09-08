На Урале до конца года появятся восемь государственных аптек

Государственные аптеки появятся в Карпинске и Реже. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области до конца 2021 года государственная сеть «Фармация» откроет восемь новых аптек. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Не всегда аптечные сети идут в малые населенные пункты, потому что это невыгодно. И, безусловно, есть некоторые сети, которые идут навстречу нам, помогают даже порой в убыток себе. Но где это невозможно, у нас есть государственное предприятие «Фармация», - заявил губернатор области Евгений Куйвашев.

По поручению главы региона аптечная сеть уже провела работы для открытия пунктов в селах Кочневское, Большебрусянское и Камышево. Также государственные аптеки появятся в поселках Студенческий, Ис, в поселке городского типа Рефтинский. Кроме того, они откроются в Карпинске и Реже. В перспективе сеть должна охватить все населенные пункты, где есть поликлиника или больница.

С начала 2021 года точки «Фармации» уже открылись в городе Березовский, поселке городского типа Белоярский, поселках Малышева и Липовка. В Свердловской области государственные аптеки есть в 55 населенных пунктах.

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