На Урале до конца года появятся восемь государственных аптек

Государственные аптеки появятся в Карпинске и Реже. Фото: департамент информационной политики Свердловской области
В Свердловской области до конца 2021 года государственная сеть «Фармация» откроет восемь новых аптек. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
- Не всегда аптечные сети идут в малые населенные пункты, потому что это невыгодно. И, безусловно, есть некоторые сети, которые идут навстречу нам, помогают даже порой в убыток себе. Но где это невозможно, у нас есть государственное предприятие «Фармация», - заявил губернатор области Евгений Куйвашев.
По поручению главы региона аптечная сеть уже провела работы для открытия пунктов в селах Кочневское, Большебрусянское и Камышево. Также государственные аптеки появятся в поселках Студенческий, Ис, в поселке городского типа Рефтинский. Кроме того, они откроются в Карпинске и Реже. В перспективе сеть должна охватить все населенные пункты, где есть поликлиника или больница.
С начала 2021 года точки «Фармации» уже открылись в городе Березовский, поселке городского типа Белоярский, поселках Малышева и Липовка. В Свердловской области государственные аптеки есть в 55 населенных пунктах.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка