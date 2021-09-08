В Екатеринбурге больница №3 возвращается к плановой работе после COVID-19

На следующей неделе планирует начать работу второй стационар . Фото: ЦГКБ №3

В Екатеринбурге больница №3, которая раньше была перепрофилирована под лечение коронавиурсных пациентов, возвращается к плановой работе. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- С четверга медики ожидают на плановую госпитализацию пациентов с патологией центральной нервной системы для нейрореабилитации - основного профиля больницы, - говорится в сообщении.

Сегодня в больницу привезли 15 пациентов на постковидную реабилитацию. Они нуждаются в кислородной поддержке.

Все помещения медицинского учреждения уже прошли дезинфекцию. Врачи больницы готовы к приему плановых пациентов. На следующей неделе планирует начать работу второй стационар по направлению кардиореабилитации и гериатрии.

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