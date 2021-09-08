Перед судом предстанет тагильчанка, убившая сожителя подруги в состоянии аффекта

Уголовное дело для рассмотрения направлено в Дзержинский районный суд

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет 30-летняя местная жительница, обвиняемая в убийстве, совершенном в состоянии аффекта. Она воткнула нож в сожителя подруги после драки во время застолья. Все произошло 26 октября 2020 года, когда женщина пригласила к себе в гости родственников и подругу с ее возлюбленным.

- В ходе застолья у обвиняемой произошел конфликт с подругой, приревновавшей ее к своему сожителю. В разгар ссоры обвиняемая в грубой форме потребовала пару покинуть квартиру, после чего сожитель подруги ударил ее кулаком в лицо, разбив при этом губу. Далее нападавший схватил обвиняемую за шею и сдавливал ее некоторое время, затрудняя ее дыхание, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

На этом сожитель подруги не остановился - он схватил женщину за волосы и начал таскать по кухне. И все это на глазах пятерых детей, в том числе и малолетнего ребенка хозяйки квартиры. Когда мужчина прекратил свои действия и сел на табурет на кухне, обвиняемая взяла кухонный нож и вонзила его ему в грудь.

Мужчину доставили в больницу, где на следующий день он скончался. Уголовное дело для рассмотрения направлено в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила.