Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД за четыре дня задержали 23 пьяных водителей. Еще 188 автомобилистов были остановлены за то, что не предоставили преимущество в движении пешеходам. Также инспекторы ГИБДД пресекли 480 нарушений пешеходами, которые пересекали проезжую часть в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора. Нарушителей привлекли к административной ответственности.

- Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает, водитель при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу обязан уступить дорогу пешеходам. Пешеходы, в свою очередь, всегда должны переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофор, при этом обязательно убедившись в своей безопасности, - напомнили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Также там добавили, что за восемь месяцев по вине водителей зарегистрировано 797 ДТП, в которых погибло 39 человек, 995 - получили травмы различной степени тяжести.

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