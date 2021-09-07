В Нижнем Тагиле водитель маршрутки незаконно организовал оплату по «безналу»

В мэрии объяснили, что такие сборы незаконны Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одной из маршруток, курсирующих по Нижнему Тагилу, появилась безналичная система оплаты. Но водитель решил не налаживать систему, поэтому принимал платежи на свою карту переводом через «Сбербанк». Предприимчивого бизнесмена заметили на маршруте № 31. Об этом пишет паблик Вконтакте «Инцидент. Нижний Тагил» со ссылкой на местное издание «Все новости».

- И как у нас будут обновлять парк общественного транспорта, вводить оплату через терминал, если существует такая «черная бухгалтерия»? При этом «ГАЗель» не в очень хорошем состоянии: полы обшарпаны, боковые панели отходят, в салоне стоит какая-то тумба, видимо, еще одно посадочное место, - негодуют очевидцы.

В мэрии объяснили, что такие сборы незаконны, поэтому перевозчик проверит водителя. При этом в общественном транспорте Нижнего Тагила до сих пор нет «безнала».