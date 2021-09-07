На Урале спасатель, находясь на отдыхе, вытащил из воды тонущего человека

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На Урале сотрудник МЧС спас тонущего человека на Белоярском водохранилище. Как оказалось, история произошла еще 7 июля, однако известно о ней стало недавно. В тот день внутренней службы Сергей Нестеров отдыхал на природе вне своей службы. В какой-то момент он заметил мужчину, погружавшегося в воду.

- Тонущий находился в состоянии шока и паники. Мужчина потянул Сергея за собой в воду, тогда ему пришлось отплыть от тонущего на несколько метров, чтобы принять решение по спасению, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

После того, как Сергей отдышался, он снова нырнул в водоем. Пострадавшего удалось поднять на поверхность только с третьей попытки, только после этого он направился к берегу.

- Я стал проводить сердечно-легочную реанимацию, и через пару минут мужчина начал дышать, а вскоре пришел в сознание, - вспоминает Сергей.

После этого мужчину забрала скорая помощь, которую вызвали отдыхающие.