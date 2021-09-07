Правый берег Визовского пруда в Екатеринбурге застроят высотками

Планируется, что большинство окон будет выходить на пруд. Фото: сайт «Группы ЛСР»

В Екатеринбурге под застройку отдали Большой Конный полуостров в Верх-Исетском районе. Это следует из данных единого госреестра.

Для возведения одобрили жилые дома № 2-19. Застройкой займется «Группа ЛСР». Речь идет о строительстве жилого квартала «Зеленый остров».

Всего на правом берегу Визовского пруда появятся 19 высоток от 16 до 25 этажей. Планируется, что большинство окон будет выходить на пруд. Между домами хотят сделать широкие бульвары, которые будут вести к набережной.

В центре жилого квартала разместится детский сад на 100 мест. Еще два дошкольных учреждения на 300 и 500 мест расположатся в пешей доступности от высоток. Также планируется построить три школы на тысячу мест каждая.

Помимо этого, улицу Татищева планируют продлить до Срединного кольца. Там собираются запустить новые трамвайный, автобусный и троллейбусный маршруты.

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