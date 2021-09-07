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Общество7 сентября 2021 8:40

Сочи и Анталья этим летом стали самыми популярными курортными направлениями полетов из Кольцово

В эти города улетели из екатеринбургского аэропорта больше 450 тысяч человек
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Всего за лето аэропорт Кольцово обслужил 2,09 миллионов пассажиров

Всего за лето аэропорт Кольцово обслужил 2,09 миллионов пассажиров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сочи и Анталья этим летом стали самыми популярными курортными направлениями полетов из Кольцово. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. В эти города из воздушной гавани Екатеринбурга за три месяца улетели больше 450 тысяч человек.

- За три летних месяца рейсами по маршруту Екатеринбург-Сочи-Екатеринбург воспользовались 231 900 пассажиров, что на 36% превышает показатели прошлого года. Турецкую Анталью с момента открытия направления 22 июня выбрали для отдыха 219 149 уральцев, - рассказали в пресс-службе Кольцово.

Также там отметили, что популярностью также этим летом пользовался Геленджик. В него из Екатеринбурга улетели 28 920 человек. Кроме того, второй год подряд в числе направлений, на которых повышается спрос, оказалась Анапа - 132 908 пассажиров за три месяца, и Краснодар (60 931 пассажир).

Всего за лето аэропорт Кольцово обслужил 2,09 миллионов пассажиров, что на 3% больше показателя того же периода «доковидного» 2019 года.