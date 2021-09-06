О готовности включать отопление отчитались 4 500 управляющих компаний Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 42% жилого фонда не готовы к отопительному сезону. Об этом заявили в свердловском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» по итогам поступления к 1 сентября документам от УК и ТСЖ. По данным компании, о готовности включать отопление отчитались 4 500 из 10 622 объектов.

- Летом каждая управляющая организация обязана провести подготовку к зимнему периоду: провести опрессовку и промыть системы отопления многоквартирных домов, устранить утечки и так далее, - объяснили в «ЭнергосбыТ Плюс». - Также УК и ТСЖ должны подтвердить отсутствие задолженности перед энергокомпанией.

Список управляющих компаний, которые еще не предоставили данные о готовности к отопительному сезону можно посмотреть на сайте «ЭнергосбыТ Плюс». В компании призывают горожан обращать внимание на готовность УК и ТСЖ к зиме и проконтролировать свою управляющую организацию.