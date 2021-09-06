По данным на 11:50, дорожный затор рассосался Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге к 09:00 на проспекте Космонавтов образовалась большая пробка. Это следовало из данных «Яндекс.Карт».

В отделе пропаганды городского ГИБДД «КП Екатеринбург» рассказали, что с утра там произошло одно ДТП, но его участники сразу разъехались.

- Сейчас дети пошли в школу, может быть из-за этого пробка. Просто видимо люди не рассчитали, не привыкли еще, - заявили в ведомстве.

По данным на 11:50, дорожный затор рассосался.