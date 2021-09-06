В центре Екатеринбурга выставили на продажу немецкий коттедж

Дом стоит на улочке с похожими домами Фото: Avito.ru

В Екатеринбурге продается немецкий коттедж, который стоит в квартале за главным корпусом УрФУ. Двухэтажный дом с четырьмя комнатами и камином продают за 17,5 миллионов рублей.

- Один из немногих дворов с малоэтажной застройкой, сохранившихся в первоначальном виде. Возможно это лучший район города для проживания, - сообщается в объявлении по продаже дома на Avito. - Свободный проезд в центр по Первомайской и быстрый выезд из города на дублер Сибирского тракта. 5-7 минут пешком до УрФУ и Дендропарка, 10 минут до юридической академии и 130 лицея.

В доме есть два камина Фото: Avito.ru

Также сообщается, что недалеко от дома есть три детских сада, магазины и Шарташский лесопарк. В самом здании помимо комнат есть мансарда, кухня-столовая, двухэтажный подвал, а во дворе двухэтажный гараж.