В Краснотурьинске произошла авария, в которой пострадали четыре человека

Авария произошла днем 4 сентября 2021 года в районе улицы Новокирпичная, 37. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Краснотурьинске произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Из них двое – дети, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

- Водитель автомобиля ГАЗ не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, в результате столкнулся с автомобилем ВАЗ, - говорится в сообщении.

Авария произошла днем 4 сентября 2021 года в районе улицы Новокирпичная, 37. 34-летний водитель ГАЗ двигался по этой улице в сторону Карпинска.

Водитель ГАЗ находится в реанимации без сознания. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Женщина, которая была за рулем машины ВАЗ, и дети в возрасте 15 и 11 лет доставлены в больницу. У них травмы различной степени тяжести. Водитель ГАЗ находится в реанимации без сознания.

Полиция установила, что водитель ВАЗ и дети являются жителями города Волчанск. В Краснотурьинск они приехали в магазин.

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