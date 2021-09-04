На Урале зооспасатели с помощью удочки достали из ямы шпица

Спасатели закрыли яму. в которую упал шпиц, доской и несколькими кирпичами. Фото: паблик «ВКонтакте» «ЗооСпас»

В Верхней Пышме зооспасатели с помощью удочки достали из узкой ямы шпица. Об этом сообщает их паблик «ВКонтакте» «ЗооСпас».

К добровольцам поздним вечером 3 сентября обратились хозяева шпица. Собака угодила в узкую яму глубиной около двух метров, которую выкопали для столба. Владельцы животного пытались всеми возможными способами достать шпица, но не смогли.

- Приезжаем, выгружаемся, заглядываем. В свете фонарика из глубины радостно улыбается пушистый колобок. Расчехляем удочку, - рассказал зооспасатель.

По его словам, достать собаку из ямы удалось за полминуты. Добровольцы закрыли яму доской и несколькими кирпичами.

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