Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия4 сентября 2021 13:47

В Екатеринбурге на Кольцовском тракте образовалась пробка из-за аварии

Водитель Hyundai въехал в остановившуюся из-за поломки машину
Анастасия ШИПИЦИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В аварии никто не пострадал

В аварии никто не пострадал

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Кольуовском тракте образовалась пробка. Причиной стало ДТП, сообщили КП «Екатеринбург» в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Водитель машины Renault двигался из Екатеринбурга в сторону Кольцово. Однако у него произошла поломка. Он остановился. Пассажир и водитель вышли из транспорта.

- Пока они стояли около автомобиля, в это время водитель машины Hyundai допустил наезд на стоящую Renault, - рассказали в ГИБДД.

В ведомстве отметили, что на место приезжала скорая. Двоих участников аварии увозили на ней, врачи их осматривали. Однако пострадавших нет.