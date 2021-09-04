В Екатеринбурге на Кольцовском тракте образовалась пробка из-за аварии

В аварии никто не пострадал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Кольуовском тракте образовалась пробка. Причиной стало ДТП, сообщили КП «Екатеринбург» в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Водитель машины Renault двигался из Екатеринбурга в сторону Кольцово. Однако у него произошла поломка. Он остановился. Пассажир и водитель вышли из транспорта.

- Пока они стояли около автомобиля, в это время водитель машины Hyundai допустил наезд на стоящую Renault, - рассказали в ГИБДД.

В ведомстве отметили, что на место приезжала скорая. Двоих участников аварии увозили на ней, врачи их осматривали. Однако пострадавших нет.