В центре Екатеринбурга самокатчик сбил шестилетнего ребенка на тротуаре

Самокатчик сразу встал на свой транспорт и поехал дальше Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга водитель электросамоката сбил шестилетнего мальчика, который шел по тротуару вместе с беременной мамой. Об этом рассказала сама мать Ольга паблику «ВКонтакте» «Инцидент-Екатеринбург».

Случай произошел 4 сентября в районе 16:00. Женщина на восьмом месяце беременности с сыном шли из Женской консультации по улице Челюскинцев в сторону Бориса Ельцина.

- Идем себе спокойно по тротуару, не по проезжей части. Ребенок неожиданно сделал два шага влево. И тут на сумасшедшей скорости какой-то самокатчик, ручкой от самоката сбивает моего ребенка, попадая ей прямо в затылок, - рассказала Ольга.

По ее словам, удар был такой сильный, что ребенок сделал оборот и упал на асфальт затылком. У шестилетнего мальчика сразу пошла кровь. А самокатчик сразу встал на свой транспорт и поехал дальше.

После этого инцидента Ольга с сыном обратились в детскую больницу №9. Врачи поставили ребенку диагноз «ушибленная рана волосяной части головы, ушиб поясничной области». Мальчику назначили перевязки.

В городском УМВД «КП Екатеринбург» сообщили, что им подобное заявление не поступало.

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