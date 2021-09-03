Спортсменка из Ирбита представит Россию на чемпионате мира по самбо

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

17-летняя воспитанница спортивной школы из Ирбита представит Россию на чемпионате мира по самбо, который пройдет в Монголии. Дарья Речкалова в ноябре прошлого года уже стала победителем мирового первенства, а в апреле этого года выиграла европейский чемпионат. Юную уралочку представил губернатор Свердловской области в своих социальных сетях.

- На фото — тренер Ирбитской спортивной школы Михаил Дымшаков и его воспитанница Дарья Речкалова. Именно Михаилу Ивановичу удалось разглядеть в Даше будущего чемпиона и помочь ей добиться таких невероятных спортивных успехов, - написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.

При этом тренер продолжает работать с другими спортсменами из Ирбитского района. А его внук Михаил сейчас он работает учителем физкультуры и тренером-преподавателем по футболу в школе.