Из отдаленной деревни Свердловской области мусор вывезли на пароме

Опыт вывоза отходов на пароме - уникален. Фото: пресс-служба ЕМУП "Спецавтобаза"

Из деревни Унже-Павинская под Таборами в Свердловской области на днях в первый раз вывезли мусор силами регионального оператора ЕМУП «Спецавтобаза». Раньше бытовые отходы из этого населенного пункта вывозили по зимнику.

- В конце марта региональный оператор ЕМУП «Спецавтобаза» впервые по зимнику вывез отходы с несанкционированной свалки, где раньше складировали мусор жители деревни, а в начале нынешней недели спецтехника отправилась сюда уже на пароме, - рассказывают в пресс-службе регионального оператора ЕМУП "Спецавтобаза".

В межсезонье добраться сюда можно только по реке Тавда. Из-за этого местные жители много лет оставляли мусор на несанкционированной свалке. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Сейчас муниципалитет предоставил площадку, где размещен оборудованный бункер, где до октября будут скапливать отходы. Региональный оператор называет опыт отправки мусора по реке уникальным. В будущем таким же способом твердые коммунальные отходы будут вывозить из соседних деревень Озерки и Пальмино.