В Екатеринбурге вынесли приговор троице, угонявшей дорогие автомобили

Трех мужчин признали виновными к краже в особо крупном размере Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд вынес приговор троице, угонявшей дорогие автомобили в Верхней Пышме и Октябрьском районе Екатеринбурга. Они причинили ущерб владельцам машин на сумму больше трех миллионов рублей.

- В зависимости от роли и степени участия Никита Черноскутов, Магомед Денаев и Алексей Курочкин признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных чч. 3, 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размерах), - рассказали в прокуратуре по Свердловской области.

Так, в октябре 2019 года в ночное время Денаев и Черноскутов договорившись, приехали к дому на улице Сапожников в Верхней Пышме и отключив сигнализацию, угнали «Киа РИО». Чтобы уехать на машине в укромное место и остаться незамеченными, они поменяли на ней номера. После этого в октябре аналогичным образом они угнали в Екатеринбурге «Тойоту Камри» с парковки возле Мичурина, 239 и пытались уехать на «Тойоте Рав - 4» со стоянки возле дома на Восточной. На последней далеко уехать им не удалось - она заглохла.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Никите Черноскутову наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы, Магомеду Денаеву – в виде 5 лет лишения свободы, Алексею Курочкину – в виде 4 лет лишения свободы. Все трое будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.