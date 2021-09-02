В Екатеринбурге умерла мать экс-мэра уральской столицы Аркадия Чернецкого

Фото: Instagram Константина Пудова

В Екатеринбурге скончалась Элеонора Чернецкая, мать экс-мэра уральской столицы и сенатора Совета Федерации Аркадия Чернецкого. Женщина ушла из жизни 1 сентября в возрасте 96 лет. Сообщение об этом разметил в своих социальных сетях помощник сенатора Константин Пудов.

Буду помнить ее душевность и энциклопедический ум, хлебосольство и потрясающее чувство юмора… У меня с ней в один день день рождения с разницей в 45 лет, - рассказал Константин Пудов.

В прошлом Элеонора Чернецкая принимала участие в эвакуации людей на Средний Урал и помощи военным в годы Великой Отечественной войны, долгие годы работала медиком в Нижнем Тагиле.

Правительство Свердловской области выражает соболезнования экс-мэру Екатеринбурга, семье, друзьям и близким Элеоноры Борисовны. Прощание с ней состоится 3 сентября.