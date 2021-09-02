В Екатеринбурге разыскивают женщину, которая пыталась спасти умирающего мужчину

Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Екатеринбурге сотрудники следственного комитета разыскивают женщину, которая оказывала помощь раненому мужчине, который позже скончался. Инцидент произошел в ночь на 2 июня недалеко от остановки «Сосновый бор» на улице Алтайской. На кадрах с камеры видеонаблюдения заметно, как неизвестная обнаружила в кустах еще живого потерпевшего и попыталась оказать ему помощь.

- Женщина достаточно продолжительное время с ним беседовала (не исключается, что об обстоятельствах причинения мужчине телесных повреждений). В настоящее время личность женщины не установлена, - сообщает СУ СК России по Свердловской области.

Приметы женщины: возраст 50-60 лет, рост около 167 сантиметров, короткая стрижка, волосы светлые. Была одета в темную куртку с надписью на спине, темные штаны, белую обувь, на плече сумка белого цвета.

Гражданка может владеть информацией, которая поможет следователям раскрыть уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Если вы знаете эту женщину, сообщите по номеру 8-963-037-89-05, 8-967-859-77-77. Конфиденциальность гарантируется.