Треть свердловчан отказались от дресс-кода, вернувшись в офис после удаленки

У 68% жителей Свердловской области на работе есть дресс-код Фото: Алексей БУЛАТОВ

Треть свердловчан (32%) после снятия коронавирусных ограничений и выхода в офис отказались от делового стиля в одежде. Об этом сообщает онлайн-платформ по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

- Женщины все чаще выбирают для образа в офис свободный крой (13%), а мужчины - повседневную одежду (12%), - говорится в сообщении.

При этом 27% уральцев стали тщательнее подбирать одежду на работу. 13% жителей региона начали тратить больше времени на подбор образов в офис. В исследовании говорится, что 57% свердловчан тратят на обновление офисного гардероба до 10 тысяч рублей.

У 68% жителей Свердловской области на работе есть дресс-код. Однако только 28% уральцев считают, что его нужно строго соблюдать. Больше половины опрошенных (54%) рассказали, что у них в офисе разрешен Smart Casual. Этот стиль позволяет носить кардиганы, футболки с небольшим вырезом, свитшоты, блузки, брюки-чинос и джинсы. У 24% действует строгий стиль, у 17% свердловских работников - повседневный Casual. Только 5%уральцев ходят на работу в форменной одежде.

Большинство свердловчан считают, что строгий дресс-код нужен только работникам банков, госслужбы и для административного персонала. При этом на удаленке 49% свердловчан соблюдают дресс-код во время рабочих созвонов и совещаний.

Согласно исследованию, 77% опрошенных жителей Екатеринбурга работают пять дней в неделю в офисе. 17% приходят туда только четыре раза в неделю.

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