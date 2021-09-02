На уральский завод, производящий вакцину от COVID-19, пожаловались в суд

Заводу грозит штраф до 200 тысяч рублей или приостановка деятельности на 90 суток Фото: Алексей БУЛАТОВ

На свердловский завод «Медсинтез», который выпускает вакцину от коронавируса, подали в суд. Иск направило подразделение управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Информация об этом содержится в картотеке арбитражного суда.

- Заявление территориального отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировграде и Невьянском районе от 26 июля 2021 года принять к производству, - говорится в сообщении.

Административное дело возбуждено по статье «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией». Заводу грозит штраф до 200 тысяч рублей или приостановка деятельности на 90 суток. Заседание суда назначено на 17 сентября.

Завод «Медсинтез» нахрдится в Новоуральске. Он выпускает медицинские маски и лекарство от COVID-19 «Триазавирин». В середине августа 2021 года завод начал производить вакцину «Спутник V».