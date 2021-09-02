В Екатеринбург приехал министр иностранных дел Сергей Лавров

Визит Сергея Лаврова в Екатеринбург связан с предстоящими выборами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбург сегодня, 2 сентября, с рабочим визитом приехал министр иностранных дел Сергей Лавров.

- О том, что приедет Сергей Лавров, было известно еще неделю назад. Его визит связан с предстоящими выборами. Так как он один из лидеров федерального списка «Единой России», - рассказывал ранее «КП -Екатеринбург» осведомленный источник в руководстве региона.

Напомним, в Свердловской области 19 сентября 2021 года, как и в остальных регионах страны, пройдет единый день голосования. В этот день состоятся выборы депутатов Госдумы, и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. Кроме того, избиратели отдадут голоса за депутатов представительных органов местного самоуправления.