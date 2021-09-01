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Общество1 сентября 2021 15:32

В Тугулыме женщину получила реальный срок за неуплату алиментов

Местная жительница проведет в колонии девять месяцев
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Женщину признали виновной по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»

Женщину признали виновной по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

45-летнюю жительницу Тугулымского района приговорили к реальному лишению свободы за неуплату алиментов. Известно, что в 2010 году женщину обязали выплачивать деньги на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, она должна была отдавать четвертую часть от своего заработка. Через десять лет ее привлекли к административной ответственности за невыполнение своих обязательств.

Женщине назначили 100 часов обязательных работ. Однако позже она получила восемь месяцев исправительных работ, после это наказание заменили на 2.5 месяца.

- Однако подсудимая своего поведения и отношения к содержанию своего ребенка не изменила, к выплате алиментов и задолженности по ним не приступала, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Женщину признали виновной по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд приговорил ее к девяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.