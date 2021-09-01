Власти Свердловской области объяснили высокую заболеваемость COVID-19 в регионе

В Свердловской области процент тестирования на коронавирус составляет 400 человек на 100 тысяч населения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков объяснил высокую заболеваемость коронавирусом в регионе большим количеством тестов. Об этом он заявил на брифинге по итогам работы оперштаба по борьбе с инфекцией.

- Проблема не в том, сколько выявили, а в том, сколько не выявили. Пугать должны не цифры выявленных, а невозможность сделать тесты, - объяснил Креков.

Он отметил, что в Свердловской области процент тестирования на коронавирус составляет 400 человек на 100 тысяч населения. По словам замгубернатора, в других регионах показатель может быть ниже.

Также Креков подчеркнул, что в разных регионах России разное количество жителей. Он заявил, что нельзя сравнивать область, где живут пять миллионов человек, с регионами, где полтора миллиона жителей.

Замгубернатора добавил, что Свердловская область стоит на шестом месте по общему количеству зараженных.

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