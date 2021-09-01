В Екатеринбурге открыли памятник гигантским очкам

Очки сделал родитель одного из учеников гимназии Фото: департамент образования Екатеринбурга

В Екатеринбурге сегодня, 1 сентября, ко Дню Знаний открыли необычную скульптуру. На территории МАОУ Гимназии № 210 «Корифей» появились гигантские круглые очки в круглой оправе, как у любимого многими персонажа - Гарри Поттера. Скульптуру изготовил один из родителей в подарок школе к ее 30-летию.

- Самый знаменитый ученик в очках - конечно же, Гарри Поттер. Символом гимназии тоже является мальчик в очках, веселый и смышленый Корифейчик, который, кстати, появился в 1991 году - раньше первых литературных опусов Джоан Роулинг, - рассказали в департаменте образования Екатеринбурга.

Отметим, в Екатеринбурге это не первый необычный памятник. Так, например, на набережной стоит памятник клавиатуре, а возле библиотеки имени Белинского литературному персонажу Невидимке.

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