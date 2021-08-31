В Екатеринбурге пьяный мужчина зарезал товарища во время застолья

Мужчину осудили по статье «Убийство» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 44-летний местный житель сядет в тюрьму за убийство своего товарища во время пьяного застолья. Следователи установили, что 15 ноября прошлого года обвиняемый вместе со своим знакомым распивал алкогольные напитки в своей квартире в Железнодорожном районе. Во время вспыхнувшего конфликта мужчина схватился за нож и нанес своему оппоненту несколько ударов.

- От причиненных повреждений пострадавший погиб на месте. Вину обвиняемый признал, детализировав свои показания в ходе следственного действия – проверки показаний на месте, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Мужчину осудили по статье «Убийство» и приговорили к 12.5 годам колонии сторого режима с учетом его рецидива, в момент преступления у него уже была непогашенная судимость. Также он обязан выплатить пострадавшей стороне один миллион рублей в качестве возмещения морального вреда.