На Среднем Урале в 15 раз выросла смертность детей в авариях

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области на 750% возросла смертность детей в авариях. По данным регионального управления ГИБДД, за 8 месяцев 2021 года на дорогах Среднего Урала погибли 17 несовершеннолетних.

В День знаний к патрулированию дорог у школ будет привлечено максимальное количество сотрудников Госавтоинспекции. В ряде школ, где запланировано проведение торжественных линеек, сотрудники ГИБДД возьмут слово, чтобы напомнить детям и их родителям о важности соблюдения правил дорожного движения.

- В Екатеринбурге, тематическая площадка, организованная городской Госавтоинспекцией, станет одной из интерактивных зон на городском празднике в парке им. Маяковского. Здесь будет представлен патрульный автомобиль ДПС, в котором детям разрешат сфотографироваться и посидеть за рулем. Посетителям предложат принять участие в мастер-классе по изготовлению световозвращающих элементов, - отмечают в отделении пропаганды свердловского управления ГИБДД.

Отметим, что с начала года на территории Свердловской области зарегистрировано 246 ДТП с участием детей. В этих авариях погибли 17 детей и еще 265 получили травмы.