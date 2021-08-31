Свердловская область опустилась в рейтинге регионов по социально-экономической устойчивости

В первом квартале 2021 года регион занял 16 место в аналогичном рейтинге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область опустилась с 22 на 15 место в рейтинге регионов по социально-экономической устойчивости. Исследование опубликовал Фонда развития гражданского общества (ФорГО).

Для рейтинга использовались данные по регионам Росстата. В исследовании учитывалась среднемесячная зарплата жителей и прожиточный минимум. Также использовалась информация об отношении сумм регионального продукта (РП) на конец квартала к численности экономически активного населения и отношение этих сумм к общей численности населения региона.

У Свердловской области за второй квартал 2021 года РП на душу экономически активного населения составил 23, РП на душу населения - 22, средняя зарплата - 27, а прожиточный минимум - 28. Для сравнения, у региона-лидера эти показатели следующие: РП на душу экономически активного населения - 2, РП на душу населения - 2, средняя зарплата - 1, прожиточный минимум - 1.

Первое место рейтинга по уровню жизни занял Ямало-Ненецкий автономный округ. У него РП на душу экономически активного населения равно 2, РП на душу населения - 2, средняя зарплата - 1 и прожиточный минимум - 1.

Всего в рейтинге перечислены 30 регионов России. В пятерку лидеров вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Чукотка и Сахалинская область.

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