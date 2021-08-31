В Екатеринбурге большегруз зацепил и оборвал троллейбусные провода

На месте обрыва проводов работает аварийная бригада Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня, 31 августа, в районе перекрестка улиц Щорса и Машинной большегруз с манипулятором зацепил и оборвал троллейбусные провода. Из-за обрыва контактной сети троллейбусу №5 пришлось изменить маршрут.

- Инцидент произошел в 11 часов. Пятый маршрут не будет ходить до конечной станции «ЦПКиО» пока не натянут провода. Движение направлено по Белинского, - рассказали в диспетчерской «Гортранса».

Сейчас на месте работает аварийная бригада, а также сотрудники ГИБДД, которые выясняют обстоятельство произошедшего. Отметим, что, движение по улице Щорса из-за обрыва проводом затруднено.

Фото: Яндекс.Карты

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