В Свердловской области четыре школы оказались не готовы к началу учебного года

Школы, не выполнившие предписания Роспотребнадзора, получили штрафы на общую сумму почти 31 тысячу рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области четыре школы - две школы в Нижнем Тагиле, одна в Сухом Логе и одна в Богдановиче, оказались не готовы к началу учебного года. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре Свердловской области.

- Наши специалисты к началу учебного года выдали предписания школам и все они были проверены. В ходе проверок мы выявили пять организаций, которые эти предписания не выполнили. Составили протоколы и передали в суд. Судами принято решение по четырем школам, - рассказала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева.

Обнаруженные нарушения качались материально-технического обеспечения учебных заведений, то есть, например, ремонта полов, спортзала, санузла и так далее. Школы, не выполнившие предписания Роспотребнадзора, получили штрафы на общую сумму почти 31 тысячу рублей.