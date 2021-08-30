В Екатеринбурге к 2023 году откроют музей железной дороги

Планируется, что это пространство станет подарком к грядущему юбилею города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге к 2023 году может появиться новый объект, который будет привлекать внимание как гостей уральской столицы, так и местных жителей. РЖД планирует создать амбициозный проект – строительство музея железной дороги, в котором каждый желающий сможет узнать, какое влияние оказали рельсы и шпалы на Екатеринбург и горнозаводскую агломерацию.

- Это будет самое современное музейное пространство на базе площадей XVIII века. Здесь разместится около 80 экспонатов. Уже восстановлено четыре паровоза, все они на ходу. – написал мэр уральской столицы Алексей Орлов на своей странице в Instagram.

Планируется, что это пространство станет подарком к грядущему юбилею города, через два года Екатеринбургу исполнится 300 лет. Кстати, именно в 2023 году уральская столица примет Всемирные студенческие игры.