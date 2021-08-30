Марки с уральскими танками выйдут в почтовое обращение

Номинал марок с уральскими танками УВЗ равен 24 рублям. Фото: «Почта России»

Марки с танками производства «Уралвагонзавода» выйдут в почтовое обращение 31 августа. Об этом сообщает «Почта России».

- В этот день в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле пройдут памятные гашения марок штемпелем первого дня, - говорится в сообщении.

Также дополнительно выпущены конверты и художественная обложка с почтовыми марками и виньеткой. Номинал марок с уральскими танками равен 24 рублям. Тираж составил 104 тысячи. Они поступят во все почтовые отделения Свердловской области.

Приобрести марки и поставить оттиск можно будет в центральных отделениях в Нижнем Тагиле на улице Первомайская, 52 и в Екатеринбурге на проспекте Ленина, 39. Также это можно будет сделать в Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле. Кроме того, в Нижнем Тагиле торжественное гашение штемпелем пройдет в музее бронетанковой техники.

На марках изображены танки Т-34-76, Т-54, Т-72Б3, Т-90М «Прорыв». Эта серия почтовых марок посвящена 100-летию отечественного танкостроения.

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