Россияне опасаются комаров-переносчиков Фото: Валентин ДРУЖИНИН

Россиян волнует вопрос: как защититься от переносчиков лихорадки Западного Нила? Этот вопрос стал актуальным после того, как специалисты выразили опасение – этой осенью в России могут появиться комары из Египта, которые прилетят к нам из-за теплой погоды.

Как защитить себя от укусов насекомых – изданию NEWS.ru отвечает вирусолог и профессор МГУ Алексей Аграновский.

По его словам, защититься от комаров, которые переносят опасный вирус, можно при помощи оконных сеток, фумигаторов и накожных реплентов. Если человек опасается за свое здоровье после укуса комара, то насекомое следует отдать на анализ в отделение Роспотребнадзор. Если же появятся симптомы лихорадки – следует незамедлительно обращаться к врачу.

Аграновский говорит, что лихорадка Западного Нила – это серьезное заболевание, хотя спровоцировать пандемию оно не способно.