В Екатеринбург поступила новая партия автобусов

На новые машины было выделено 799 миллионов 220 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЕМУП «Гортранс» начал получать новую партию новых газовых автобусов «НЕФАЗ». Всего в столицу Урала поступит 60 машин. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе мэрии. Планируется, что они начнут ездить по улицам города уже в четвертом квартале 2021 года.

- Новая техника будет отвечать всем необходимым требованиям организации качественных пассажирских перевозок: автоматической системой обнаружения и тушения пожара, видеонаблюдением, тахографом, Wi-Fi, программой контроля за состоянием водителя, оборудованием для перевозки маломобильных групп населения, - рассказывали в администрации города.

Новые автобусы будут курсировать по маршрутам № 24, 28 и 61. Ранее сообщалось, что на новые машины было выделено 799 миллионов 220 тысяч рублей без учета федерального финансирования.