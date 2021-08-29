На трассе под Екатеринбургом шестилетний мальчик пострадал в столкновении двух легковушек

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Днем 29 августа на трассе между Екатеринбургом и Курганом произошла авария, столкнулись две легковушки: иномарка и отечественный «ВАЗ». По предварительным данным, виновником ДТП стала 40-летняя женщина за рулем Opel. При развороте она не убедилась в безопасности своего маневра и врезалась в «ВАЗ-2114», который ехал ей навстречу.

- В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля OpelAstraмальчик шести лет, который ехал в машине вместе с мамой и бабушкой. Ребенок доставлен в городскую больницу Екатеринбурга с сотрясением головного мозга, травмой головы и ссадинами, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Водитель иномарка объяснила, что встречный автомобиль попал в слепую зону, поэтому при развороте она его не заметила, из-за чего и произошло столкновение. В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции, движение частично ограничено.