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Происшествия29 августа 2021 16:38

На трассе под Екатеринбургом шестилетний мальчик пострадал в столкновении двух легковушек

Водитель Opel столкнулся с «ВАЗом» во время разворота
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Днем 29 августа на трассе между Екатеринбургом и Курганом произошла авария, столкнулись две легковушки: иномарка и отечественный «ВАЗ». По предварительным данным, виновником ДТП стала 40-летняя женщина за рулем Opel. При развороте она не убедилась в безопасности своего маневра и врезалась в «ВАЗ-2114», который ехал ей навстречу.

- В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля OpelAstraмальчик шести лет, который ехал в машине вместе с мамой и бабушкой. Ребенок доставлен в городскую больницу Екатеринбурга с сотрясением головного мозга, травмой головы и ссадинами, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Водитель иномарка объяснила, что встречный автомобиль попал в слепую зону, поэтому при развороте она его не заметила, из-за чего и произошло столкновение. В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники госавтоинспекции, движение частично ограничено.