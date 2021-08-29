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Происшествия29 августа 2021 11:57

В Новоуральске подросток покончил с собой рядом с кладбищем

Его тело нашел случайный прохожий
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Предсмертной записки он не оставил.

Предсмертной записки он не оставил.

Фото: Алексей ФОКИН

В деревне Починок Новоуральского округа покончил с собой 17-летний подросток. Об этом «КП»-Екатеринбург сообщил осведомленный источник. Тело парня нашел случайный прохожий вечером 28 августа. Известно, что подросток был судим за кражу, а его мать привлекалась к ответственности за распространение наркотиков, угон автомобиля и побои.

- При обыске был найден выключенный телефон, предсмертной записки не было, - пояснил инсайдер «КП».

Полиция уже направила материалы проверки в местный следственный отдел СК.