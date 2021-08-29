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Общество29 августа 2021 11:25

В Верхней Пышме женщина потеряла 600 тысяч рублей, пытаясь получить работу в интернете

62-летняя пострадавшая наткнулась на мошенника
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Как только «работодатель» перестал выходить на связь, женщина поняла, что ее обманули

Как только «работодатель» перестал выходить на связь, женщина поняла, что ее обманули

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Верхней Пышме 62-летняя местная жительница потеряла 600 тысяч рублей, поверив мошеннику в интернете. Оказалось, что женщине предложили работу, которая заключалась в орфографической проверке печатного текста, пострадавшая, желая заработать, согласилась на такую подработку. С женщиной даже заключили фиктивный трудовой договор.

Чтобы перечислить ей деньги, мошенник предложил завести электронный кошелек и передать ему данные виртуального счета, после попросил положить туда 30 тысяч рублей.

- Позже перечисленные денежные средства были переведены на чужой счет. А злоумышленник сообщил, что произошла ошибка, и для возврата денег требуется положить на счет определенную сумму. Для чего женщина оформила на себя два кредита, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Общая сумма ущерба составила 600 тысяч. Как только «работодатель» перестал выходить на связь, женщина поняла, что ее обманули, и написала заявление. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».