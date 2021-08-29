Под Екатеринбургом водитель Lada Priora пострадал при столкновении с бетонным столбом

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

29 августа примерно в 6 часов утра под Екатеринбургом 27-летний мужчина за рулем Lada Priora влетел в железное ограждение и снес бетонный столб. Инцидент произошел на Пермском тракте. Установлено, что водитель двигался из Первоуральска в сторону уральской столицы. В городской ГИБДД уточнили, что пострадавший не обеспечил постоянный контроль за движением и попал в ДТП.

- Мужчину госпитализировали в 23 больницу с черепно-мозговой травмой и переломом грудины. Опросить его на месте не удалось, он был в тяжелом состоянии. Известно, что водитель был пристегнут ремнем безопасности, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Инспекторы ДПС продолжают работу на месте происшествия. Предполагается, что водитель сильно утомился за рулем, из-за чего и произошла авария. В связи с этим В ГИБДД напоминают, что уставшим автомобилистам не стоит продолжать движение, лучше остановиться и отдохнуть.