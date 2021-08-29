В Екатеринбурге у местного бизнесмена во дворе жилого дома сгорел Range Rover

В Екатеринбурге у 36-летнего бизнесмена, который занимается продажей цветов, сгорел RangeRover, который был припаркован около его дома на улице Старых Большевиков, сумма ущерба составила порядка одного миллиона рублей. Как оказалось, это был поджог. У машины выгорел отсек двигателя и часть салона. Автомобиль пришел в негодность. Также от огня пострадала соседняя иномарка.

Подозреваемых оперативно задержали, ими оказались жители Екатеринбурга 28 и 27 лет. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

- Задержанные граждане являются исполнителями преступления. По предварительным данным, заказчиками поджога являются контрагенты потерпевшего по цветочному бизнесу, с которыми у него имелись финансовые противоречия, - сообщили в МВД России.

Предполагается, что пострадавший задолжал своим компаньонам деньги и не хотел их возвращать. Расследование уголовного дела продолжается.