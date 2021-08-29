В Нижнем Тагиле задержали 32-летнюю женщину с крупной партией наркотиков

Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле полицейские поймали 32-летнюю местную жительницу, которую подозревают в распространении почти 500 граммов наркотиков. После получения сигнала долгое время за безработной женщиной наблюдали, а позже задержали прямо около ее дома на улице Энтузиастов. Сыщики вычислили координаты тайников, в которых находилось 60 пакетиков запрещенного вещества «мефедрон».

- Когда женщине представили изъятые улики, она не стала отпираться и призналась в нелегальной деятельности, сообщив, что в квартире у нее находится еще наркотическое вещество, - сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Во время осмотра ее жилища были обнаружены сами наркотики, характерные полимерные свертки, пустые пакетики зип-лок и электронные весы. Фактически это был целый склад с запрещенными веществами. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Сбыт и покушение на сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах».