В Ивделе при опрокидывании мотоцикла Урал сломала позвоночник 17-летняя девушка

Авария произошла, когда мотоцикл наехал на бордюр. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Минувшей ночью в Ивделе на улице Остров ЛПХ опрокинулся мотоцикл Урал, которым управлял 24-летний мужчина. Из-за этого пострадала 17-летняя девушка, сидевшая в коляске.

- Водитель не справился с управлением, допустил наезд на бордюрный камень с дальнейшим опрокидыванием на правую сторону, - уточняют в УГИБДД по Свердловской области. - В результате пострадала 17-летняя пассажирка. С телесными повреждениями в виде закрытой черепно-мозговой травмы, закрытого перелома позвонка, ссадиной бедра они госпитализирована в Идвельскую городскую больницу.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель мотоцикла сел за руль пьяным. Причем в 2017 году его за это уже лишали водительских прав. Восстанавливать их по истечению срока наказания он не стал.