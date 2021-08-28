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Происшествия28 августа 2021 16:36

В Ивделе при опрокидывании мотоцикла Урал сломала позвоночник 17-летняя девушка

Она сидела в коляске. Водитель был пьян
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Авария произошла, когда мотоцикл наехал на бордюр. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Авария произошла, когда мотоцикл наехал на бордюр. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Минувшей ночью в Ивделе на улице Остров ЛПХ опрокинулся мотоцикл Урал, которым управлял 24-летний мужчина. Из-за этого пострадала 17-летняя девушка, сидевшая в коляске.

- Водитель не справился с управлением, допустил наезд на бордюрный камень с дальнейшим опрокидыванием на правую сторону, - уточняют в УГИБДД по Свердловской области. - В результате пострадала 17-летняя пассажирка. С телесными повреждениями в виде закрытой черепно-мозговой травмы, закрытого перелома позвонка, ссадиной бедра они госпитализирована в Идвельскую городскую больницу.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель мотоцикла сел за руль пьяным. Причем в 2017 году его за это уже лишали водительских прав. Восстанавливать их по истечению срока наказания он не стал.