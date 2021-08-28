Жителю Режа, устроившему на огороде плантацию мака, грозит 8 лет лишения свободы

Ранее мужчина уже был судим. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Реже сотрудники полиции обнаружили на садовом участке у 44-летнего мужчины нелегальный урожай - 6 870 кустов мака, который содержит наркотическое вещество.

- Ранее режевчанин уже был судим за грабеж, кражу, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а также за управление транспортным средством в состоянии опьянения, - уточняет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области.

В итоге сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.